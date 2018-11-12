«Ожидаемо»: Егора Летова исключили из списка имён для омского аэропорта

Омск, , 14:43 — REGNUM Имя рок-музыканта и лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова не вошло в шорт-лист для названия аэропорта в Омске, хотя ранее лидировало в интернет-голосовании. Такое решение Общественной палаты вызвало волну критики в социальных сетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/DisgustingMujik/status/1061909679461318656

https://twitter.com/MihailKitaycev/status/1061905550374551552

Пользователей возмутило, что результаты голосования не оказали никакого влияния на дальнейший этап конкурса «Великие имена России». Впрочем, для некоторых это не стало неожиданностью.

«Очередное позорное голосование, организованное охранителями. Если устроили голосование, то признавайте его итоги, и не важно, кто победил, Летов или Сталин. Иначе не проводите голосование», — пишет La Russie parle.

https://twitter.com/newsunderfoot/status/1061911417228533760

Пользователь «Осеннее котяро» заметил, что в список вошли деятели СССР, чьи имена уже увековечены в названиях различных элементах городской инфраструктуры.

«Будто мало бесчисленного количества улиц, проспектов, переулков и площадей, названных в честь одних и тех же персоналий СССР. Больше совка для совка».

Напомним, федеральный проект «Великие имена России» запустили в начале октября — крупнейшим аэропортам 47 городов присвоят имена выдающихся российских деятелей. Предложения по кандидатурам поступали в региональную общественную палату, среди них особое внимание было приковано к музыканту Егору Летову. В шорт-лист для голосования вошли генерал Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и актёр Михаил Ульянов. Финальное голосование продлится до 30 ноября.

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