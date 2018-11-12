На Урале освободившиеся условно-досрочно не платят по своим счетам

Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM Почти в девяти из десяти случаев вышедшие по УДО уголовники не платят потерпевшим установленную судом компенсацию. Такие цифры прозвучали 12 ноября на презентации доклада «Потерпевшие имеют права» уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из 50 условно-досрочно освобожденных граждан в 2017 году «только 6 человек реально принимают меры по погашению долга», указано в докладе.

«Ситуация очень плачевная», — заявила Мерзлякова. По её словам, причина — в «абсолютном отсутствии межведомственной координации». Не могут сработаться друг с другом приставы, прокуратура, МВД и ГУФСИН. А в одном из случаев из-за ошибки ФСИН сумма компенсации случайно уменьшилась с 250 тыс. до 20 тыс. рублей.

Мерзлякова предлагает реорганизовать межведомственное взаимодействие указанных органов «при координирующей роли прокуратуры». Возможно, стоит установить норму по отмене УДО для тех преступников, кто так и не платит компенсации, полагает омбудсмен.

Отметим, проблем актуальна не только для Свердловской области. 9 ноября представители силовых ведомств Тульской области заявили, что в регионе за период с начала 2018 года преступники не выплатили потерпевшим более половины средств. На межведомственном совещании в прокуратуре области органы приняли решение об улучшении координации.