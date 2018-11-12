Под зданием «Криворожгаза» неизвестные жгут шины

Кривой Рог, Украина, , 13:36 — REGNUM В здание ЧАО «Криворожгаз», которое занимается газоснабжением Кривого Рога, ворвались неизвестные, сообщило 12 ноября информационное агентство «Украинские новости».

Протестующие подожгли шины у входа в здание и не дают пожарным их тушить.

Пресс-секретарь газораспределительной компании рассказала журналистам, что с протестующими общался директор и главный инженер «Криворожгаза», но их не слушали. В итоге протестующие сорвали пломбы на пяти из шести котельных города, приборы фиксируют несанкционированный отбор газа из трубы. Были также зафиксированы нападения на ремонтные бригады «Криворожгаза», которые выехали на объекты.

Напомним, в Кривом Роге нет отопления, поскольку «Нафтогаз» отказался поставлять газ предприятию «Теплоцентраль» из-за долгов.

Напомним, без тепла осталось 300 тыс. человек, то есть почти половина жителей города. Всего на Украине замерзает 10 городов, эксперты предвидят бунты.

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