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Под зданием «Криворожгаза» неизвестные жгут шины

Общество

Проблемы, вызванные майданом, пытаются решить майданными методами

Кривой Рог, Украина, 12 ноября 2018, 13:36 — REGNUM  В здание ЧАО «Криворожгаз», которое занимается газоснабжением Кривого Рога, ворвались неизвестные, сообщило 12 ноября информационное агентство «Украинские новости».

Протестующие подожгли шины у входа в здание и не дают пожарным их тушить.

Пресс-секретарь газораспределительной компании рассказала журналистам, что с протестующими общался директор и главный инженер «Криворожгаза», но их не слушали. В итоге протестующие сорвали пломбы на пяти из шести котельных города, приборы фиксируют несанкционированный отбор газа из трубы. Были также зафиксированы нападения на ремонтные бригады «Криворожгаза», которые выехали на объекты.

Напомним, в Кривом Роге нет отопления, поскольку «Нафтогаз» отказался поставлять газ предприятию «Теплоцентраль» из-за долгов.

Напомним, без тепла осталось 300 тыс. человек, то есть почти половина жителей города. Всего на Украине замерзает 10 городов, эксперты предвидят бунты.

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Проблемы ЖКХ Украины
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