В Москве прошёл митинг против незаконной застройки Даниловского района

Москва, , 15:57 — REGNUM Жители Даниловского района Москвы провели митинг с целью привлечь внимание властей к проблеме точечной застройки и выразить несогласие с градостроительной политикой мэрии Москвы. Люди выступили против строительства многофункционального здания — гостиницы многоквартирного типа с апартаментами на 2-ой Рощинской улице, так как, по заявлению активистов, строительство не предусмотрено генпланом и отраслевым планом размещения гостиниц в городе.

Как корреспонденту ИА REGNUM заявил участник митинга, президент центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров, участники требуют отозвать разрешение на строительство, провести прокурорскую проверку и в установленном законом порядке разработать проект планировки и вынести его на публичное слушание.

«Была принята резолюция, которая отправится и в мэрию, и к застройщикам, но, к сожалению я думаю, она будет проигнорирована. Власть и застройщик привыкли что-либо понимать, когда на улицы выходит много людей. Здесь было человек 100, но для районного митинга это можно считать успехом. Люди выступают против застройки, которая не просто ухудшает качество жизни, а уничтожает ту среду, в которой они привыкли жить. Когда Собянин пришёл к власти, он сказал, что не допустит точечной застройки. В результате ситуация ещё усугубилась», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября жители подмосковных Химок потребовали отставки действующей администрации города и выразили своё несогласие с массовой застройкой и ухудшением экологической обстановки в регионе.

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