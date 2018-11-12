Назван мотив женщины, подозреваемой в подкладывании игл в клубнику

Канберра, , 13:23 — REGNUM В Австралии женщина из мести могла прятать швейные иглы в клубнику, поставляемую в супермаркеты страны. К такому выводу пришел суд города Брисбен, передает телеканал ABC.

Женщине Ми Ут Тринх, которую подозревают в порче продуктов с целью причинения ущерба производителям, предъявлены обвинения по семи пунктам.

«50-летнюю женщину арестовали и обвинили в порче клубники», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Брисбене полиция задержала женщину, подозреваемую во втыкании швейных игл в свежую клубнику в супермаркетах Австралии.

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