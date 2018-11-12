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В ДНР починили 9,4 тыс. домов, разрушенных Украиной

Общество

Восстановить удалось примерно треть

Донецк, 12 ноября 2018, 13:16 — REGNUM  В ДНР восстановили свыше 9400 домов, разрушенных украинской артиллерией с начала боевых действий, заявил и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец 12 ноября, сообщило Донецкое агентство новостей.

«На территории Донецкой Народной Республики повреждены в результате боевых действий суммарно 26 663 объекта жилого фонда. Не подлежат восстановлению свыше 2000 домов. Восстановлено 9414 частных и многоквартирных домов», — рассказал чиновник.

Наумец отметил, что точные масштабы разрушений неизвестны, поскольку на территории Республики всё ещё идут бои. К примеру, комиссия не может обследовать состояние 450 объектов в Ясиноватой.

Напомним, согласно подсчётам экспертов, коммунальные услуги в Донбассе гораздо более доступны, чем на Украине. К примеру, тарифы на отопление в ЛНР ниже киевских в восемь раз.

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Война в Донбассе
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