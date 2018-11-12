Эксперты обеспокоены проблемой обновления библиофондов в регионах

Москва, , 13:13 — REGNUM Плачевное состояние школьных библиотечных фондов по всей стране требует принятия скорейших мер. Эта проблема особенно важна для некоторых регионов, где ситуация намного хуже, чем в столице или Санкт-Петербурге. И доступ каждой школы к актуальному перечню учебников куда важнее, в том числе, современного оборудования и инфраструктуры образовательных учреждений. Таково мнение по данному вопросу министра просвещения России Ольги Васильевой.

По неофициальным данным, среди наиболее отстающих в плане обновления школьных библиофондов — Приморье, Иркутская область, Дагестан, а также города Самара и Киров. По словам специалистов, проблема в том, что многие директора школ относятся к библиотекам как к чему-то второстепенному.

Депутат Государственной думы Любовь Духанина уверена в том, что обеспеченность учебниками — важная тема как для образовательных организаций, так и для родителей.

«Многие родители говорят, что приходится покупать учебники, потому что их нет в школе, — говорит Любовь Духанина. — По данным ОНФ, около 10 процентов учителей сказали, что им приходится просить родителей покупать учебники. В ряде регионов нет полноценного обеспечения детей учебниками. В этой ситуации образовательные учреждения стараются использовать учебники, которые издавались значительно раньше, чем тот период, в течение которого разумно использовать учебники. Такая ситуация приводит к тому, что в учебниках не хватает современных знаний. Например, в контурных картах порой не отмечены недавно появившиеся регионы. Все это недопустимо, потому что нам нужно добиться того, чтобы каждый ребенок был обеспечен бесплатными современными учебниками, в которых содержится актуальная информация».

По словам депутата Госдумы Алены Аршиновой, думский комитет по образованию и науке подготовил и направил в министерство рекомендации по итогам слушаний, в которых в том числе обратили внимание на необходимость регулярного обновления содержания современных учебников в соответствии с появлением новых знаний в предметных областях, на совершенствование системы экспертизы учебников.

«Если министерство будет своевременно и в полном объеме доводить до депутатов расчеты потребности по конкретным направлениям, это повысит эффективность принятия нами решений при рассмотрении проекта федерального бюджета, последующих изменений в федеральный бюджет. Ведь большинство актуальных проблем упирается, прежде всего, в финансы. Но одно дело, когда в регионах не хватает средств на обновление учебников, и совсем другое — когда просто не соблюдаются требования по обновлению учебников, — говорит Алена Аршинова. — Поэтому это ещё и административный аспект, требующий повышения ответственности и министерства, и региональных органов власти. Вопрос качества учебников мы ещё будем рассматривать, пока проблема не будет решена».

Действительно, школьные библиотечные фонды по всей стране требуют обновления, как качественного, так и количественного. Книгохранилища во многих образовательных учреждениях зачастую живут в прошлом веке, не успевая за веянием времени, нынешними образовательными стандартами и демографическим ростом. Об этом в открытом письме к министру просвещения РФ Ольге Васильевой сообщает Координационный совет Национальной родительской ассоциации (НРА).

По мнению представителей крупнейшего объединения родителей России, многие школы в небольших поселках и крупных городах экономят на учащихся, не желая регулярно обновлять и пополнять учебно-методические фонды в собственных библиотеках. Без этого, переживают авторы письма, дети не смогут получить и десятой доли «необходимого эффекта» и знаний на современном уровне, а не десятилетней давности.

«Районные отделы образования зачастую отказываются от систематических закупок учебников раз в три-четыре года, как рекомендует Министерство просвещения России, — говорится в письме НРА. — У регионов просто-напросто отсутствует стратегический план по актуализации учебно-методической базы. В результате наши дети вынуждены работать с подержанными и неактуальными учебниками, порой их просто не хватает.

При этом нельзя игнорировать федеральные государственные образовательные стандарты, требования к достижению планируемых результатов, новые подходы к системе оценки образовательных достижений, нюансы итоговых аттестаций и появление новых дисциплин. Меняется контент многих школьных программ: актуализируются учебники истории и географии, изменяется область естественных научных дисциплин, постоянно увеличиваются объемы информации, появляются новые научные тренды, меняется язык, меняется терминология, да и весь окружающий мир».

Не меняются лишь учебники во многих школах на протяжении многих лет, сетуют авторы обращения. Доходит до того, что родителям приходится самим объяснять школьнику, что такое «привет из 90-х» — кассетный магнитофон или дисковый телефон на иллюстрациях в старых учебниках.

«И это полбеды по сравнению с неактуальными географическими картами и старыми вариантами Периодической таблицы Д. И. Менделеева (ведь она расширилась с 92-х до 118-ти известных элементов). Нам бы очень хотелось забыть опыт прошлых годов, когда на два-три человека был один учебник, и тот сильно потрепанный временем или разрисованный несознательными предшественниками», — подчеркивают родители.

«По сути школьная библиотека является главной кафедрой школы, ее задача — обеспечение учебного процесса, — говорит заведующая кафедрой библиотековедения Московского государственного института культуры Наталья Лопатина. — При этом школьная библиотека обязательно должна содействовать деятельности школы. Например, оказывать помощь в подготовке к ЕГЭ, открывать школьнику доступ ко всей нужной ему информации, подбирать максимальное количество материалов для подготовки к экзаменам. И если в Москве можно пойти и купить все нужные издания, то во многих местах такой возможности нет».

«Обновлять все учебники нужно настолько, насколько этого требует жизнь, — согласен декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко. — В части наглядности обучения нередко имеют место устаревшие примеры. Считаю, что внедрение новых учебников необходимо, в первую очередь, в начальной школе. Там это очень важно. Авторы книг могли бы пользоваться более универсальными примерами, терминами. Тогда и изменения по некоторым предметам были бы минимальны».

В обращении к министру просвещения родители просят взять вопрос обеспечения школьных библиотечных фондов соответствующей времени учебной литературой под особый контроль. В этом вопросе отнюдь не повторение, а именно обновление — мать учения.

В Министерстве образования и науки России отметили, что разделяют суть обращения о необходимости наполнения школьных библиотечных фондов современной и актуальной учебной литературой. По поручению президента Российской Федерации Министерство ведет систематическую работу, обновляя федеральный перечень учебников с учетом современных достижений науки и технологий и исключая устаревшие учебники.

«Обеспечить доступ каждой школы к актуальному перечню учебников, — считает министр просвещения РФ Ольга Васильева, — задача более важная, чем наличие компьютерной доски, современного оборудования и инфраструктуры в школе. Я неоднократно обращаю на это внимание региональных коллег в своих рабочих поездках и призываю каждый регион обеспечить эту работу. Да, у нас есть норма о 5-летнем сроке износа и давности учебника, но это не снимает ответственности с органов управления образованием. Вопрос содержания учебника — вопрос актуальных знаний ребенка».