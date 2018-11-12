Испытания беспилотного транспорта в московском регионе не безопасны?

Москва, , 13:35 — REGNUM Испытывать беспилотный транспорт в Москве и Подмосковье как одних из самых высоконагруженных транспортных регионов не очень целесообразно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт по оптимизации транспортной деятельности, руководитель консалтинговой группы «Логистика. Бизнес. Решения» Вячеслав Белобжецкий, комментируя инициативу подмосковных властей превратить Московскую область в площадку для испытания беспилотного транспорта, а также запуск компанией «Яндекс» движение беспилотного такси на территории инновационного центра «Сколково» в Москве в октябре 2018 года.

«Было бы логичным испытать их для начала на полигоне, проездить с год и, если все будет хорошо, — выпустить на дороги», — отметил Белобжецкий.

По его мнению, вначале стоит привести в порядок российскую дорожную сеть, так как нередки случаи, когда беспилотные автомобили теряют разметку при входе на развязку, что создаёт опасность и проблемы. Зачастую временной промежуток между кладкой нового асфальта и нанесением на него разметки даже на МКАД может составлять несколько дней, а что касается региональных дорог, то разметки там может не быть вовсе.

«Беспилотники движутся за счёт сенсоров и различных систем, которые постоянно считывают информацию с дороги и знаков. А у нас бывает так, что знаки сломаны или один загораживает другой. Мы все ездим по дороге, кто-то в качестве пассажира, кто-то за рулем и наблюдаем, что дорожная разметка нанесена далеко не везде», — подчеркнул Белобжецкий.

По его словам, чтобы беспилотные транспортные средства беспрепятственно передвигались по маршрутной сети, необходима чётко нанесённая разметка, а также установка всех дорожных знаков по ГОСТУ, без малейших отклонений. Он также отметил, что для эффективности нового вида транспорта стоит повысить усложнённость маршрутов и алгоритмы, по которым на тех же парковках они будут вставать с определённой логикой. Благодаря этому можно снизить количество заторов, гонок водителей и опозданий.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская область может стать площадкой для правового эксперимента по запуску беспилотных автомобилей. Ранее правительство России утвердило проведение подобного эксперимента на дорогах Москвы и Татарии.

Читайте подробнее: Подмосковье хотят сделать тестовой площадкой для беспилотных автомобилей