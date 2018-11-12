Не всегда заслуженно: об увольнении учителя, публично унизившего школьницу

Москва, , 13:11 — REGNUM У сахалинской учительницы, прилюдно оскорбившей девочку во время урока и последствии уволившейся, не было другого выхода, считает завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с увольнением по собственному желанию педагога Инны Хорошевой, которая кричала на ученицу из-за того, что на одежде последней присутствовала незашитая дырка, от, в частности, отметил:

«Наши учителя сегодня под ударом. Общественное мнение, да и правоохранительные органы их не щадят. Справедливо или нет? Как минимум — не всегда заслуженно. Когда из-за инцидента школьного значения подключается прокуратура (которую, как мы знаем, иногда днём с огнем не дозвониться по куда более вопиющим поводам). Когда журналисты с азартом недоучившихся мстительных школяров набрасываются на педагогов. Когда и так не обласканные ни зарплатой, ни статусом учителя во избежание скандала терпят развязных учеников. Это, спрошу вас, нормально? Считаю, что нет.

Учителя (ещё и врачи) служат будто для отвлечения внимания от подлинных антигероев. Они и коррупционеры, и хамы, и непрофессионалы … Да, есть проблемы, есть нарушения, но масштаб их (как и в данном случае) откровенно раздувается. Учитель уволилась — а что ей оставалось делать? Против лома пропаганды и правоохранительных органов приема у учителей и врачей нет. Их учили не этому. Вопрос — почему не вмешиваются профсоюзы? Да куда они вмешиваются…».

Как уже сообщало ИА REGNUM, педагог школы города Холмска (Сахалинская область), кричавшая на ученицу из-за того, что на одежде последней присутствовала незашитая дырка, уволилась, не дожидаясь итогов прокурорской проверки. Тому предшествовали публикация скандального видео в соцсетях и многочисленные нелестные комментарии в адрес учительницы.

Читайте ранее в этом сюжете: Уволилась оскорбившая школьницу сахалинская учительница