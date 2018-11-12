Запрет продажи газировки и сладостей в школах РФ оправдан и полезен – врач

Москва, , 13:23 — REGNUM Россия должна брать пример с тех стран, которые запретили продавать в своих школах сладости и газированную воду, полагает главный врач ГБУЗ ГКБ имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение депутата Госдумы РФ Дмитрия Свищева (ЛДПР) ввести в школах РФ аналогичный запрет.

«В Америке так делают уже давно, — сказал Мясников. — Там газированные напитки запрещено продавать не только в школах, но и около школ. И в Мексике с этим беда. Там на душу населения потребление газировки составляет примерно 6 банок в день. С этим борются уже много лет — повышают цены на 20−30%, что приводит к реальному снижению потребления этих напитков, и говорят, что уже появляется тенденция к снижению детского ожирения и диабета. Слава богу, что до нас это потихонечку докатывается, однако пока что мы вместо того, чтобы брать пример со здорового образа жизни, идём по неправильному пути».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме намерены просить правительство РФ запретить сладости и газировку в школах. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

«Нужно запретить в образовательных учреждениях продажу сладкой газировки и прочих продуктов с высоким содержанием сахара. Мы обратимся в правительство с соответствующим предложением, которое мы уже неоднократно озвучивали», — сказал он.

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