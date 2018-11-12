Жители Химок потребовали отставки главы города

Москва, , 13:36 — REGNUM Отставки главы подмосковного городского округа Химки Дмитрия Волошина потребовали жители во время митинга 11 ноября. Об этом сообщает сайт движения «Экологическая оборона Москвы и области».

По данным общественников, протестное мероприятие собрало 150−200 жителей. Темами стали многочисленные вопросы, которые накопились к власти, и на которые люди не получили устраивающего их ответа, в том числе «бездействие и попустительство администрации в любых конфликтных ситуациях, связанных с нарушениями прав граждан».

Жители недовольны застройкой, например, возведением 32-этажного жилого «Речной» на улице Кирова. Отмечается, что объект расположен в водоохранной зоне Канала им. Москвы и якобы захватывает участок школы. Или многоэтажным строительством в микрорайоне Сходня близ аэропорта «Шереметьево».

Участники митинга рассказывали о случаях смены управляющей компании по поддельным протоколам, застройки торговыми объектами придомовых территорий, ухудшении экологической обстановки.

«Завершился митинг требованием отставки главы Химок Дмитрия Волошина», — говорится в заметке.

Напомним, что Дмитрий Волошин в администрации городского округа Химки работает с 2014 года, с 2016 занимает должность главы.