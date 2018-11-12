Ростовская епархия получила здание Старочеркасского музея

Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM В собственность Русской православной церкви (РПЦ) передано одно здание из имущества Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника. Региональные власти решили удовлетворить просьбу митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия о передаче нежилого помещения площадью 199 квадратных метров.

Процедура передачи объекта будет проведена в рамках закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Руководство музея подготовит передаточный акт, а министерство имущественных и земельных отношений Ростовской области утвердит его в течение месяца. С момента подписи документа объект будет официально принадлежать РПЦ, сообщает интернет-издание donnews.ru.

Известно, что здание, расположенное в станице Старочеркасской является объектом культурного наследия федерального значения. В 19 веке здесь проживали монахини. С 1996 года, когда здание было передано в пользование Свято-Донскому Старочеркасскому мужскому монастырю, церковь использует объект для собственных нужд.

ИА REGNUM напоминает, что в течение двух лет — с 2015 по 2017 годы — длилась тяжба между Ростовской-на-Дону епархией и Старочеркасским музеем из-за усадьбы атаманов Ефремовых. Распоряжением минимущества здание было передано церкви. Но на защиту объекта культурного наследия встали жители станицы и других районов Донского региона.

Точку в этом деле поставил только Верховный суд РФ, рассмотревший Ростовской-на-Дону епархии. Это произошло в августе 2017 года. До этого три суда признали незаконной передачу недвижимого имущества Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника во владение Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря.

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