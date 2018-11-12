Спрос на оружие РФ в странах Персидского залива растет — Рособоронэкспорт

Москва, , 12:56 — REGNUM Повышенный интерес к оружию из России проявляют страны Персидского залива. Об этом заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, слова которого приводит пресс-служба компании (входит в госкорпорацию Ростех).

По его словам, интерес к российскому оружию, образцы которого будут показаны на пятой международной авиационной выставке Bahrain International Airshow 2018 (BIAS) в Королевстве Бахрейн, обусловлен качеством военной техники.

«Многие из представляемых образцов … не имеют аналогов в мире или же серьёзно опережают своих иностранных конкурентов по ключевым показателям», — заявил гендиректор Рособоронэкспорта.

Отмечается, что с 14 по 16 ноября на авиабазе «Сахир» в Королевстве Бахрейн пройдет пятая международная авиационная выставка Bahrain International Airshow 2018 (BIAS).

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