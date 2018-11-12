Грузовикам и автобусам разрешили ездить на летней резине зимой

Москва, , 12:52 — REGNUM Новый технический регламент о безопасности колесных транспортных средств, вступивший в силу в РФ с 11 ноября, позволяет владельцам грузовых автомобилей и автобусов не менять в холодное время года летнюю резину на зимнюю. Документ принят решением совета Евразийской экономической комиссии 16 февраля 2018 года.

В прежней редакции регламента эксплуатировать транспортные средства в зимний период без соответствующей сезону авторезины было запрещено и это требование распространялось на все типы транспортных средств.

В настоящее время указанные требования распространяются лишь на на легковые автомобили и небольшие восьмиместные автобусы. Кроме того, в документы в первый раз появилось упоминание цепей против скольжения для грузовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников заявил, что проект поправок в правила приема экзаменов на водительские права, касающийся объединения проверки езды на площадке и в городе, в значительной мере поддержан общественностью и экспертами.

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