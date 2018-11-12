В Москве проведут открытые конкурсы на установку «умных» счётчиков

Москва, , 13:49 — REGNUM В Москве пройдёт четыре открытых конкурса на эксплуатацию и замену (установку) общедомовых узлов учёта тепловой энергии в многоквартирных домах и объектах социальной сферы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы. Конкурсы на общую сумму более 37,2 млрд рублей и открытый конкурс на установку и эксплуатацию устройств сбора и передачи данных стоимостью 6,6 млрд рублей объявил ГБУ «Единый информационно-расчетный центр города Москвы».

Как заявил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства Москвы контракты жизненного цикла будут заключены впервые, и в ближайшее время перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла пополнится «умными» счётчиками.

«Поэтому для нас важно публично представить условия контрактов участникам рынка, которые могут на конкурентной основе побороться за право их заключения. Компании имеют возможность в открытом доступе познакомиться с условиями и задать вопросы заказчику напрямую», — отметил он.

Открытая встреча с предпринимателями по данному вопросу пройдёт в рамках проекта «Биржа торгов» в Цифровом деловом пространстве13 ноября. Сама заявочная кампания продлится до 28 ноября. Согласно правилам, поставщик несёт ответственность за работу счётчиков на протяжении всего технологического и жизненного цикла. Срок оказания услуг по контрактам составляет 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, объём контрактов Москвы по проектам государственно-частного партнёрства (ГЧП) с 2013 года составил более 815 млрд рублей. Крупнейшими направлениями являются контракты жизненного цикла, проекты строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и автодорожные концессии.

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