Прокурора просят вразумить чиновников от образования: скандал в Татарии

Набережные Челны, Татария, , 12:39 — REGNUM В сфере образования Набережных Челнов назревает очередной языковой скандал — родители при подаче заявления о постановке в очередь на место в детсаду обнаружили, что «получить образование исключительно на родном русском языке можно только в семи садиках из 120 имеющихся» в городе. Одними возмущениями в соцсетях они решили не ограничиваться и написали открытое письмо главному прокурору Татарии Илдусу Нафикову, в котором просят «провести проверку действий Управления образования г. Набережные Челны» и направить предостережение в адрес управления и его главы «о недопустимости нарушения федерального законодательства». Письмо подписано общественным объединением «Родительское сообщество Татарстана (РоСТ)», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, языковой вопрос был активной темой медиаповестки республики в 2017 году. Осенью в школах прошла массовая проверка соблюдения прав учащихся на добровольность выбора родных языков народов республики. Проверка обнаружила несколько тысяч нарушений законодательства, на что прокуратурой было внесено представление. После устранения нарушений свыше 115 тыс. родителей смогли выбрать для своих детей в качестве родного — русский язык. Но только отгремел «школьный» скандал по данному вопросу, как родители дошколят обнаружили проблему в дошкольных учреждениях — в них действовали рекомендации от 2013 года об обязательности изучение татарского языка. Дожидаться внимания прокуратуры в минобрнауки Татарии тогда не стали и отменили методичку.

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12 ноября 2018 года стало известно, что языковая проблема в некоторых городах всё ещё не решена.

«В городе Набережные Челны на сегодняшний момент функционируют 120 дошкольных образовательных организаций, заявление о приёме в них родители подают в электронном виде. При подаче заявления о постановке в очередь требуется обязательно определить язык обучения в группе, на выбор предлагается только четыре варианта «Только татарский», «Предпочтительно татарский», «Только русский», «Предпочтительно русский». При этом от выбора желаемого языка зависит количество детских садов, в которые можно подать заявление. Указать любой другой язык не из списка невозможно», — отмечается в обращении родительского сообщества к главному прокурору Татарии Илдусу Нафикову.

Родительское движение уточняется, что по варианту «только татарский язык» работают 23 детсада, «предпочтительно татарский язык» — 113 детсадов, «только русский язык» — лишь семь, а вариант «предпочтительно русский язык» есть в 97 детсадах.

«Выходит, что получить образование на родном русском языке можно только в 7 садиках из 120 имеющихся в Набережных Челнах», — добавляют авторы обращения и полагают, что «управление образования города Набережные Челны вышло за пределы предоставленных полномочий».

В связи с этим прокурора попросили «провести прокурорскую проверку деятельности должностных лиц исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны», так как муниципальные власти не могут ограничивать права и свободы граждан, и «направить предостережение в адрес Управления образования города Набережные Челны и лично Харисова Винера Хамитовича о недопустимости нарушения федерального законодательства».