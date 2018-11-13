Отсутствие реальных усилий в воспитании молодежи — объяснимо

Екатеринбург, , 02:25 — REGNUM В чем причина вспышки подросткового насилия, поразившей Свердловскую область в 2018 году, рассуждает корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

Массовые драки, избиения и даже убийства — такой перечень преступлений, совершенных подростками или с их участием, это уже не тревожный сигнал, а самое настоящее бедствие. Инициативы, призванные усилить работу с подростками — вроде «Российского движения школьников» — привлекают к себе подростков, в чем-то отличившихся и талантливых, но основная масса детей остается не охваченной вниманием. Так считает доцент кафедры педагогики и психологии Уральского федерального университета Рустам Муслумов.

К сожалению, отсутствие реальных усилий в области воспитания молодежи вполне закономерно, недаром именно в Свердловской области «прославилась» глава департамента молодежной политики Ольга Глацких со словами о том, что государство ничего не должно и рожать не просило. Пока такого рода руководители имеют возможность находиться на своих постах, бедственная ситуация имеет все возможности продолжаться и расширяться. Вкупе с растущей бедностью такая тенденция чревата самыми тяжелыми социальными последствиями.

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