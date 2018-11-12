Стоимость водоснабжения в Астане может увеличиться в 2019 году

Астана, , 12:36 — REGNUM Стоимость услуг водоснабжения и водоотведения для жителей Астаны может быть увеличена с августа 2019 года из-за истечения срока действия снижающего компенсирующего тарифа, сообщили 12 ноября в комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики.

Средний утверждённый тариф на 2016−2020 годы по питьевой воде составляет 94,25 тенге (17 рублей) за кубометр без НДС. Для населения — 46,21 тенге (8,33 рубля) за кубометр.

В настоящее время стоимость услуги с учетом компенсирующего тарифа составляет 86,79 тенге (15,64 рубля) за кубометр, для населения — 41,26 тенге (7,44 рубля) за кубометр.

Напомним, по состоянию на 1 сентября 2018 года средняя стоимость холодной воды в Казахстане составляла 74,3 тенге (13,6 рубля по курсу на 13 сентября), что на 3,7% дороже, чем годом ранее.

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