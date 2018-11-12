Разжигание вражды к евреям и христианам в Петербурге оценили в 300 тыс. руб

Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге осужден гражданин, который разжигал ненависть и вражду к евреям и христианам с помощью интернета на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Его экстремистские посты суд оценил в 300 тысяч рублей штрафа.

Как сообщили в судебной пресс-службе города, Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ.

Следствием и судом было установлено, что в конце 2017 — начале 2018 года обвиняемый умышленно разместил на свой странице в социальной сети несколько записей, фотографий, анимационных изображений и видеозапись, в которых, по заключению эксперта, выявлены признаки возбуждения ненависти либо вражды, а также унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности и отношения к религии.

Подсудимый признал свою вину.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года житель Петербурга был признан виновным в возбуждении вражды, а также унижении человеческого достоинства группы лиц по признакам отношения к религии. Он разжигал ненависть к христианам с использованием интернета. Тогда суд назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

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В ноябре 2017 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении молодого человека, который обвинялся в возбуждении ненависти и вражды в отношении выходцев из Украины и Средней Азии. Виновного приговорили к лишению свободы сроком на 1 год, условно, с испытательным сроком 1 год.