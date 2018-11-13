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Печальная инерция симферопольской деградации

Общество

Пыль, грязь, ямы, обрубки — такой должна быть витрина России?

Печальная инерция симферопольской деградации
Набережная Салгира, Симферополь

Симферополь, 13 ноября 2018, 01:15 — REGNUM  Столичный город Крыма — Симферополь — предъявляет тем, кто берется им управлять, особые требования. Как обстоит дело сейчас с обликом и содержанием «симферопольских угодий» и как справиться с этой бедой, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Когда-то один из самых зеленых городов юга СССР, Симферополь стремительно деградирует, его облик начинает напоминать пыльный и грязный филиал преисподней. Красивейшая набережная Салгира превращается в место вырубки, там, где зеленели деревья, теперь торчат пни, а ветви и обрубки свалены в реку. Начавшись во времена украинского владычества, разрушение озеленений продолжается и поныне.

Не меньше проблемой становится и транспортом. Симферополь как крупнейший транспортный узел Крыма в лице своего руководства взялся за улучшение дорожной инфраструктуры так бездарно, что массовые ремонты перегородили и те дороги, которые худо-бедно действовали до того. Настала пора не просто преображать Симферополь, а спасать его — спасать от позора и бездарного вложения средств.

Читайте статью Симферополь — по ту сторону жизни: добро пожаловать в царство Аида! и другие публикации Платона Беседина о российских реалиях.

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