Жители Италии все чаще ходят пешком и ездят на велосипедах

Рим, , 12:21 — REGNUM Жители Италии все чаще ходят пешком, ездят на велосипедах и общественном транспорте и несколько реже передвигаются на личных автомобилях, сообщает информагентство Ansa в понедельник, 12 ноября, со ссылкой на данные профильного исследования Isfort по итогам 2017 года.

В сравнении с 2016 годом число регулярно использующих личный автотранспорт граждан сократилось с 65,3% до 58,6%. При этом число автомобилей, которыми владеют граждане, выросло — с 62,5 единиц на 100 человек до 63,7.

Число граждан, регулярно передвигающихся пешком, выросло почти на треть — с 17,1% до 22,5%. Общественный транспорт регулярно используют 7% жителей Италии (6,6% годом ранее).