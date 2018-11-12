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Жители Италии все чаще ходят пешком и ездят на велосипедах

Общество

Число регулярно использующих личный автотранспорт граждан сократилось, хотя число автомобилей, которыми владеют граждане, растет

Рим, 12 ноября 2018, 12:21 — REGNUM  Жители Италии все чаще ходят пешком, ездят на велосипедах и общественном транспорте и несколько реже передвигаются на личных автомобилях, сообщает информагентство Ansa в понедельник, 12 ноября, со ссылкой на данные профильного исследования Isfort по итогам 2017 года.

В сравнении с 2016 годом число регулярно использующих личный автотранспорт граждан сократилось с 65,3% до 58,6%. При этом число автомобилей, которыми владеют граждане, выросло — с 62,5 единиц на 100 человек до 63,7.

Число граждан, регулярно передвигающихся пешком, выросло почти на треть — с 17,1% до 22,5%. Общественный транспорт регулярно используют 7% жителей Италии (6,6% годом ранее).

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Экономика Италии
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