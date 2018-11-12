Правительство попросят запретить газировку и сладости в школах

Москва, , 12:20 — REGNUM В Госдуме намерены просить правительство РФ запретить сладости и газировку в школах, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

«Нужно запретить в образовательных учреждениях продажу сладкой газировки и прочих продуктов с высоким содержанием сахара. Мы обратимся в правительство с соответствующим предложением, которое мы уже неоднократно озвучивали», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Вместе с тем ранее в Госдуме неоднократно высказывались за запрет продажи в школах «вредных продуктов», в том числе чипсов.

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