Ноу-хау Якутии: качественная медицина для тех, у кого нет долгов

Якутск, , 12:22 — REGNUM Добросовестным потребителям услуг ПАО «Якусткэнерго» на один день стали бесплатно доступны качественные медуслуги. Таким образом энергоснабжающая компания решила стимулировать пользующихся её услугами жителей региона вовремя платить за электроэнергию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

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Абоненты, не имеющие долгов перед энергетиками, получили возможность безвозмездно воспользоваться платными услугами компании «Виктори-клиник». В перечень бонусов добросовестным плательщикам вошли диагностика, ЭКГ, общий анализ крови, определение уровня холестерина и глюкозы, консультации высококвалифицированных специалистов: терапевта, невролога и кардиолога.

Воспользоваться таким бонусом от «Якутскэнерго» могли и должники — при условии погашения задолженности. Во время мероприятия прямо в клинике работала выездная касса Энергосбыта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» предложила чаще передавать коллекторам долги населения за услуги ЖКХ. По данным экс-министра ЖКХ республики Данила Саввинова, на 24 февраля 2018 года задолженность жителей республик за коммунальные услуги составляла 6 млрд рублей.