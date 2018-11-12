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В Госдуме предлагают обязать производителей сократить сахар в продукции

Общество

А также ввести маркировку

Москва, 12 ноября 2018, 12:17 — REGNUM  В Госдуме предлагают на уровне закона обязать производителей снизить содержание сахара в продукции, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

«Нужно в целом на законодательном уровне обязать производителей продуктов питания использовать меньшее количество сахара при производстве», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Также он предложил маркировать, в частности, кондитерские изделия.

«И более того — указывать на упаковке допустимую норму суточной потребности в сахаре, особенно для несовершеннолетних», — заявил депутат.

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