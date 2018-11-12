Понедельник, 12 Ноября 2018 года
13:38:35 МСК

Казахстанская авиакомпания запустила новый авиарейс Астана — Душанбе

Общество

Первый самолет по новому маршруту отправится 14 декабря

Астана, 12 ноября 2018, 12:15 — REGNUM  Казахстанская авиакомпания SCAT планирует открыть прямое авиасообщение по маршруту Астана — Душанбе. Об этом говорится на официальной странице комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана в Facebook.

Первый самолет по новому маршруту отправится 14 декабря. Рейсы будут выполняться самолетом CRJ-200 два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. Минимальная стоимость билета в одном направлении составляет 46 169 тыс. тенге ($123).

Напомним, в мае 2017 года авиакомпания SCAT открыла прямые авиарейсы из Астаны в крупные города стран СНГ: Ереван, Баку, Минеральные Воды и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: За год прокуратура Казахстана закрыла две авиакомпании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить