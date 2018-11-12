Казахстанская авиакомпания запустила новый авиарейс Астана — Душанбе

Астана, , 12:15 — REGNUM Казахстанская авиакомпания SCAT планирует открыть прямое авиасообщение по маршруту Астана — Душанбе. Об этом говорится на официальной странице комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана в Facebook.

Первый самолет по новому маршруту отправится 14 декабря. Рейсы будут выполняться самолетом CRJ-200 два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. Минимальная стоимость билета в одном направлении составляет 46 169 тыс. тенге ($123).

Напомним, в мае 2017 года авиакомпания SCAT открыла прямые авиарейсы из Астаны в крупные города стран СНГ: Ереван, Баку, Минеральные Воды и другие.

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