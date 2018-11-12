Заместитель Владимира Слепцова намерен стать мэром Ярославля

Ярославль, , 11:57 — REGNUM Заместитель экс-мэра Ярославля Владимира Слепцова, перебравшийся с ним в Слонечногорск, намерен участвовать в конкурсе на должность ярославского градоначальника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в Ярославле, куда Алексей Аксютенко приехал из Красноярска, онзанимал пост заместителя мэра по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политики. После того, как Владимир Слепцов возглавил Солнечногорский район Подмосковья, Аксютенко вновь вошел в его команду. В настоящее время он является заместителем главы администрации Солнечногорского района по вопросам безопасности.

Как пояснил сам Алексей Аксютенко, принять участие в конкурсе на должность мэра Ярославля его попросили депутаты муниципалитета, фамилии которых он не называет. А также добавил, что если будет принимать участие в конкурсе, то намерен победить. В ближайшее время Алексей Аксютенко должен приехать в Ярославль, чтобы подать документы на конкурс. Это можно сделать до 24 ноября.

Сам конкурс пройдёт в два этапа. 3 декабря конкурсная комиссия проверит достоверность и полноту представленных кандидатами сведений, а 5 декабря состоится заседание муниципалитета, на котором будут оцениваться профессиональные качества претендентов.