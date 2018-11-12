«Это преступление»: в Перми закрывают старинную школу

Пермь, , 12:51 — REGNUM В Перми департамент образования заявил о грядущем слиянии двух городских школ: 48-й и 49-й. Школы № 48 не станет. Об этом на персональной странице в соцсети сообщила глава попечительского совета этого образовательного учреждения Анастасия Мальцева.

Чиновники объясняют своё решение благими намерениями. Заместитель начальника департамента образования Перми Валентина Маковеева отметила, что от объединения в первую очередь должны выиграть дети. Точнее, качество знаний, которые они будут получать. А тема слияния школ будет обсуждаться с родительской общественностью, сообщает телекомпания «РифейПермь».

Маковеева обратила особое внимание на отрицательную динамику успеваемости учеников школы № 48. По результатам ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку из 120 школ образовательное учреждение занимает практически последнее место. Имеет самый низкий результат в городе по математике — 39 баллов.

Между тем родители протестуют против объединения и не видят никаких благ от объединения двух учреждений, более того, говорят о вреде. В соцсетях тема реорганизации школ активно обсуждается, и плюсы от внедрения планов чиновников видят немногие.

Родители и выпускники школы № 48 объявили сбор 22 ноября. На конференции будут обсуждать в первую очередь тему реорганизации. В соцсети создана группа «Союз поколений Мотовилихи». Противники объединения ждут иных действий в рамках реорганизации, в частности, утверждения директора школы. В школе № 48 уже долгое время есть только исполняющий обязанности руководителя общеобразовательного учреждения. Также общественность считает, что следует расширить здание школы за счёт пристроя. Такая возможность есть, но необходимо изменить зонирование пришкольного участка. Родители и выпускники говорят об уникальности школы, её истории и традициях. При слиянии всё это будет утрачено.

Бывшая глава Мотовилихинского района Перми Вера Сединина назвала решение департамента о слиянии двух школ неудачным и абсурдным. Она сделала акцент на переполненности школ и считает, что школы-монстры, где работают сотни преподавателей и учатся тысячи школьников, не нужны. От них вред. В школах, где все дети друг друга знают, царит иная нравственная атмосфера, нежели в крупных школах. Школа № 48 является памятником Мотовилихи.

«В этом микрорайоне (от Ивановской до Рабочего посёлка) построили много жилых домов. Школу убирать, с моей точки зрения, — преступление. В конце концов, там есть депутаты… А на черта их тогда избирали, если они молчат? Во-вторых, отдел городского образования существует не для того, чтобы создавать непонятно что, а для того, чтобы сделать хорошие условия и учителям, и, самое главное, детям», — сказала Вера Сединина.

При слиянии школ для учеников возникнут неудобства. Например, для некоторых детей школа станет дальше, придётся добираться два километра до места учёбы, при этом пересекая оживлённые автодороги.

Пока же родители пишут письма в электронную приёмную губернатору Максиму Решетникову. Так, попечительский совет школы № 49 в своём обращении к главе Прикамья указал на то, что в условиях празднования 300-летия Перми слияние школы № 48 с практически столетней историей будет ошибкой, потому что неизбежно повлечёт за собой утрату части живой истории. А реорганизация, которая запланирована департаментом образования города, приведёт к ещё большей перегруженности учебного процесса, ухудшению качества образования детей. Губернатора просят помочь сохранить школу № 49 как отдельное общеобразовательное учреждение.

Между тем, кроме оптимизации школ, в Перми на территории Пермского района под процесс ликвидации попадают шесть школ искусств. Сельские учреждения допобразования решено присоединить к школе искусств в деревне Кондратово. Ситуация спровоцировала рост напряжённости и обращение общественности к губернатору и в минкультуры. В министерстве отметили, что вопрос реорганизации в компетенции органов местного самоуправления, поскольку школы искусств подведомственны муниципальным образованиям.

Стоит отметить, ещё в 2015 году в Перми насчитывалось 135 общеобразовательных учреждений, в настоящее время их стало уже 129. Большинство школ переполнено.

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