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Арест бывшего зампрокурора Башкирии признан законным

Общество

Обвиненный в коррупции высокопоставленный чиновник прокуратуры останется под арестом до 26 декабря 2018 года

Москва, 12 ноября 2018, 11:54 — REGNUM  Заключение под стражу обвиненного во взяточничестве бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова признано законным. Об этом сообщили 12 ноября в Мосгорсуде.

В судебной инстанции оставили без изменений постановление об аресте Горбунова, ранее принятое Басманным судом Москвы. Также сообщается, что суд оставил без удовлетворения апелляцию стороны защиты и апелляционное представление Генпрокуратуры РФ.

Таким образом, обвиненный в коррупции высокопоставленный чиновник прокуратуры останется под арестом до 26 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший первый зампрокурора Башкирии Олег Горбунов был задержан в аэропорту «Шереметьево». Также по делу о взяточничестве проходят один из сотрудников прокуратуры Уфы, депутат горсовета Уфы и руководитель одной из фирм.

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