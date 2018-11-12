Рэпер Face посвятил песню скандалу между Земфирой, Монеточкой и Гречкой

Москва, , 12:05 — REGNUM Популярный среди молодежи рэпер Face (Иван Дремин) выпустил новый трек «Земфира», анонсированный в его Instagram в начале ноября. В основу песни легла история со скандалом между Земфирой и её молодыми коллегами Монеточкой и Гречкой, которая произошла в июле.

Трек набрал более 22 тыс. лайков во «ВКонтакте». Пользователи отмечают, что своей новой работой Face вернулся к старому стилю.

«Синглом «Земфира» Фейс эффектно вернулся к старому стилю, за которой его и полюбили фанаты. И даже набрал больше лайков, чем альбом Гречки или Федука», — пишет alexdoesntwrite.

Ранее музыкант опубликовал в своём Instagram видео, на котором ест перед камерой апельсины под свою новую песню со словами: «Некрасивый, как Земфира, не симпатизируй мне». Тогда Face подписал, что пожалеет фанатов Земфиры и не выпустит трек, если ролик наберет 100 тыс. комментариев. В итоге под роликом оставили 28 тыс. сообщений — это количество в несколько раз превышает число комментариев под другими публикациями музыканта.

Напомним, в начале сентября Face выпустил альбом под названием «Пути неисповедимы», в котором рассуждает на актуальные политические темы. Тогда некоторые юзеры писали, что музыкант открылся с новой стороны, и называли его «молодой надеждой современной России».

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