На Урале стали чаще увольнять «предпенсионеров»

Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM Работники предпенсионного возраста стали чаще обращаться из-за увольнений по состоянию здоровья. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции в Екатеринбурге, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

«На мой взгляд, пошло чуточку больше обращений: если человек с горно-металлургического предприятия отправляется по состоянию здоровья с наличием заключения по профзаболеванию. Учитывая, что долго содержать они не хотят, может быть, к этому имеет отношение», — осторожно заявила Мерзлякова.

Омбудсмен упомянула, что её следующий спецдоклад будет посвящён именно соблюдению трудового законодательства в отношении «предпенсионеров». Тему обсудят и на координационном совете в Уральском федеральном округе, на котором соберутся уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова и её коллеги из регионов Уральского ФО.

Напомним, по данным рекрутингового агенства «Контакт», 42% руководителей компаний считают, что наказание за необоснованное увольнение или неприем на работу лиц предпенсионного возраста не будет работать. А 46% уверены, что всегда есть возможность уволить человека по «безопасной» статье.