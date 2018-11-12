Спецслужбы Польши не пустили в страну 400 бандеровцев и других неонацистов

Варшава, , 11:37 — REGNUM Накануне Дня независимости Польши агентство внутренней безопасности передало пограничникам данные около 400 нежелательных гостей страны, сообщил 11 ноября польский телеканал TVP Info.

В списке находятся представители группировок, которые «прославляют идеологию Степана Бандеры», а также неонацисты из других стран, включая Россию и Швецию.

Все они хотели участвовать в марше в честь столетия восстановления польской государственности в Варшаве, однако не смогли попасть в Польшу.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин отметил, что польские силовики также предотвратили несколько концертов и три конференции, которые пытались организовать правые радикалы.

Напомним, 11 ноября в Варшаве прошёл марш, приуроченный ко Дню независимости Польши. В нём приняли участие около 25 тыс. человек.

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Ранее посольство Украины в Польше предупреждало о готовящихся «антиукраинских» провокациях, запланированных на этот день.

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