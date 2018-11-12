РПЦ будет направлять в Турцию своих священников — митрополит Иларион

Москва, , 11:11 — REGNUM Священники Русской православной церкви (РПЦ) будут направляться в Турцию для окормления верующих, на это Московский патриархат вынужден пойти в связи с разрывом с Константинополем, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

«В ситуации разрыва (с Константинопольским патриархатом, — прим. ИА REGNUM ), у нас не будет иного выхода, кроме как направлять священников РПЦ для пастырского окормления наших верующих», — подчеркнул он.

По словам священнослужителя, на территории Турции проживают около двух тысяч православных верующих, и этих людей нельзя оставить без пастырского окормления.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября митрополит Иларион отметил, что события, которые сейчас происходят в мировом православии, в частности разрыв с Константинополем, должны преодолеваться «терпением и любовью».

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