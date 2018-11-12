Пассажиры аварийно севшего в Норильске «Боинга» вылетели в Москву

Норильск, Красноярский край, , 11:09 — REGNUM Все пассажиры, которые должны были лететь в Москву на борту совершившего аварийную посадку в Норильске Boeing, вылетели в Москву другим рейсом, сообщает 12 ноября РИА Новости со ссылкой на сотрудника норильского аэропорта.

«Все пассажиры улетели 402-м рейсом», — сказал собеседник издания.

Напомним, 12 ноября около 06:20 по местному времени (02:20 мск) в аэропорту Норильска произвел аварийную посадку Boeing 737−800, на борту которого находились 185 человек, в том числе 26 детей.

По предварительным данным, во время подлета к аэропорту у воздушного судна не вышли закрылки. Перед самой посадкой закрылки вышли и самолет благополучно приземлился. В результате инцидента никто не пострадал. По данному факту следователи начали проверку.

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