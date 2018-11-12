Понедельник, 12 Ноября 2018 года
12:03:14 МСК

В Сирии три раза за сутки был нарушен режим перемирия

Общество

Турецкой частью представительства случаев нарушения режима прекращения огня на территории страны не зафиксировано

В Сирии три раза за сутки был нарушен режим перемирия
Боевики.Сирия

Москва, 12 ноября 2018, 11:05 — REGNUM  Россия за сутки зафиксировала три случая нарушение режима прекращения огня в Сирии. Об этом сообщается в понедельник, 12 ноября, в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии … зафиксировано 3 случая стрельбы в провинции Алеппо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкой частью представительства случаев нарушения режима прекращения огня на территории страны не зафиксировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зоны деэскалации в Сирии созданы в соответствии с меморандумом, подписанным РФ, Турцией и Ираном 4 мая 2017 г.

Читайте также: Трамп обсудил с Путиным Договор о РСМД и Сирию во время ланча

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить