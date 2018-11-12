Врио главы Липецкой области: в спорт нужно привлечь детей и подростков

Липецк, , 11:01 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов на минувшей неделе встретился с руководителями спортивных учреждений и федераций области, заслуженными тренерами, мастерами спорта, а также победителями и призерами чемпионатов и первенств в различных видах спорта. Как сообщила пресс-служба областной администрации, темой встречи стало развитие спорта в регионе.

«У нас две главные задачи — привлечь как можно больше детей и подростков на спортивные площадки и увеличить долю липецкого спорта в медальном зачете олимпийских сборных, чемпионатов мира и Европы. И у нас есть для этого все возможности. В приоритете будут массовые виды спорта и те, что приносят в копилку области награды престижных международных соревнований. Мы не должны терять уже завоеванные высокие позиции. Очень важно инвестировать в тренеров, дающих чемпионов», — сказал Игорь Артамонов.

При этом врио руководителя области напомнил, к строительству спортивной инфраструктуры нужно привлекать частный бизнес с его ресурсами, а также средства из федеральной казны. Для тех, кто готов инвестировать в спорт, Артамонов гарантировал меры поддержки.

В 2018 году липецкий спорт получил 357 млн рублей, в 2019-м будет выделено на 60 млн больше. Для занятий физической культурой и спортом в регионе сформирована спортивная инфраструктура, включающая 3441 спортивное сооружение. В спортивных школах области развивается 47 видов спорта, в том числе четыре адаптивных. Общая численность занимающихся в них за последние три года выросла почти на пять тысяч и в 2017 году составила более 29 тысяч жителей. В составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта входит 161 представитель Липецкой области. В 2018 году победителями и призерами международных соревнований стали 66 липчан, всероссийских турниров — 232 спортсмена.