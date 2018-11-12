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Учения НАТО: жители Норвегии подали более 440 жалоб

Общество

Учения Trident Juncture прошли в северной части Атлантического океана, в Балтийском море и в Норвегии

Осло, 12 ноября 2018, 10:53 — REGNUM  На безобразное поведение военнослужащих стран Североатлантического альянса, которые принимали участие в военных учениях Trident Juncture — 2018 в Норвегии, пожаловались местные жители. Об этом сообщает Sputnik International.

«Во время учений НАТО (в Норвегии) было подано 442 жалобы», — передает вещатель.

Отмечается, что авторами заявлений были фермеры и обычные жители населенных пунктов. В частности, люди жаловались на поврежденные военной техникой поля.

Кроме того, местных жителей шокировало поведение некоторых военнослужащих НАТО, справлявших естественную нужду близ школ, детских садов и спортивных объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учения Trident Juncture прошли в северной части Атлантического океана, в Балтийском море и в Норвегии. В маневрах приняли участие 50 тыс. военнослужащих.

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Военные учения
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