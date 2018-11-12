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В Казахстане выявлено 15 тыс. нарушений пожарной безопасности

Общество

К административной ответственности привлечены 1220 лиц

В Казахстане выявлено 15 тыс. нарушений пожарной безопасности
Огнетушители. Пожарная безопасность

Астана, 12 ноября 2018, 10:49 — REGNUM  После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в Казахстане проверили 1240 объектов торговли и выявили 150 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, сообщает 12 ноября издание Zakon. kz со ссылкой на министра внутренних дел республики Калмуханбета Касымова.

По его словам, в результате проверок к административной ответственности привлечены 1220 лиц, которые были оштрафованы на 19 млн тенге ($50 816). Нарушения были устранены на 776 (63%) проверенных объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 по 2018 год из-за пожаров в Казахстане погибли 1410 человек. Сумма материального ущерба составила 12 млрд тенге ($32 млн). На жилой сектор приходится 70% всех пожаров.

Читайте ранее в этом сюжете: За три года из-за пожаров погибли более 1400 жителей Казахстана

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Противопожарная безопасность
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