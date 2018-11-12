Законопроект о запрете рекламы спайсов в интернете и СМИ внесен в Госдуму

Москва, , 10:32 — REGNUM Законопроект, вводящий запрет на рекламу в интернете способов производства наркотиков и прекурсоров, а также спайсов, внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности, а также замглавы фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Поправками в закон о рекламе запрещаются распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений, пропаганда каких-либо преимуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, способов и мест культивирования наркосодержащих растений.

По данным МВД России за 2017 г. рассмотрено свыше 47 тыс. электронных запросов, поступивших из Роскомнадзора, по которым принято более 20,5 тыс. решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках. Кроме того выявлено более 7 тыс. наркопреступлений, совершенных с использованием интернет-технологий, возбуждены уголовные дела в отношении более чем 3 тыс. лиц, из незаконного оборота изъято порядка 2 тонн различных видов наркотиков, прекращена преступная деятельность порядка 660 российских наркомагазинов в интернете.

Принятие закона, уверены авторы, «позволит систематизировать положения действующего законодательства в указанной области в соответствии с базовым федеральным законом».