Британская сеть супермаркетов сняла рекламу о проблемах экологии

Лондон, , 11:29 — REGNUM Британская сеть супермаркетов Iceland посвятила традиционный рождественский рекламный ролик экологическому ущербу, который наносит планете производство пальмового масла. Однако неправительственная организация Clearcast, которая предварительно одобряет большую часть британской телевизионной рекламы, сочла ролик слишком политизированным и не подходящим для эфира, сообщает The Guardian.

В основу рекламы лёг короткометражный фильм Greenpeace, который напоминает, что ради добычи пальмового масла вырубаются тропические леса — естественная среда обитания орангутанов и других видов животных. Как отметил управляющий директор Iceland Ричард Уокер, реклама сети была «первым шансом доказать, что компания может отставить коммерческие интересы в сторону, чтобы внести необходимые изменения для спасения нашей планеты после отчётного доклада ООН».

Речь идёт об отчёте, в котором эксперты ООН заявили, что у человечества осталось 12 лет, чтобы остановить необратимый ущерб, наносимый Земле.

Ранее у сети супермаркетов Iceland существовала традиция, согласно которой к Рождеству они снимали трогательную рекламу о семейных ценностях. В этом году её решили нарушить.

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