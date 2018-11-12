Понедельник, 12 Ноября 2018 года
10:27:49 МСК

В Марий Эл отметили 20-летие подготовки лингвистов-переводчиков

Общество

В Йошкар-Оле прошла конференция, посвященная преподаванию иностранных языков

Йошкар-Ола, 12 ноября 2018, 10:21 — REGNUM  Двадцатилетию подготовки лингвистов-переводчиков в Марий Эл посвятили организаторы шестую региональную научную конференцию с международным участием «Инновационные технологии в преподавании иностранных языков: от теории к практике». Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Марийского государственного университета.

В работе конференции приняли участие представитель МИД России в Йошкар-Оле Лариса Полушина, начальник отдела межнациональных и межконфессиональных связей министерства культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Игорь Садовин, декан факультета иностранных языков Татьяна Забурдаева, учителя школ, преподаватели факультета иностранных языков МарГУ, другие лица.

Выступающие сообщили об основных задачах и проблемах в обучении переводчиков, обсудили вопросы чтения и преподавания на иностранном языке, теорию и практику межкультурной коммуникации.

В рамках конференции прошли заседания трех секций и два мастер-класса. На первом мастер-классе студенты провели ролевую игру «Судебное заседание», а также представили проект «Кино в современном мире» с элементами драматизации.

Предполагается, что по результатам конференции будет выпущен сборник научных трудов.

Читайте также: Преподаватель МарГУ прошла обучение по курсу духовно-нравственной культуры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить