Скончался уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае

Ставрополь, , 10:17 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае Алексей Селюков скончался в возрасте 78 лет. О кончине омбудсмена стало известно 11 ноября.

«Царствие небесное. Умер Алексей Иванович Селюков. Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае», — написал в Instagram ставропольский правозащитник Владимир Полубояренко.

Алексей Селюков работал в должности уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае уже третий срок — пост он занимал с 2002 года, а до этого долгое время проработал в системе прокуратуры, в том числе — в должности прокурора Ставропольского края.