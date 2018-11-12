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Скончался уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае

Общество

Алексею Селюкову было 78 лет

Ставрополь, 12 ноября 2018, 10:17 — REGNUM  Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае Алексей Селюков скончался в возрасте 78 лет. О кончине омбудсмена стало известно 11 ноября.

«Царствие небесное. Умер Алексей Иванович Селюков. Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае», — написал в Instagram ставропольский правозащитник Владимир Полубояренко.

Алексей Селюков работал в должности уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае уже третий срок — пост он занимал с 2002 года, а до этого долгое время проработал в системе прокуратуры, в том числе — в должности прокурора Ставропольского края.

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