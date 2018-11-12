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Ночь на 12 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

Общество

Днем 12 ноября максимальная температура в столице составит до –3 °

Ночь на 12 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве
ulleo
Скоро зима

Москва, 12 ноября 2018, 10:04 — REGNUM  Ночь с 11 на 12 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве, температура воздуха опускалась до — 6 °C, сообщили в столичном метеобюро.

По данным синоптиков, сегодня, 12 ноября, днем в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер южный 2−7 м/с. Днем максимальная температура в столице составит до — 3 °, по области от 0 до — 5 °C. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики рассказали, что метеорологическая зима начнется в Москве 19 ноября, когда среднесуточная температура станет устойчиво ниже 0 °C и начнет формироваться снежный покров.

Читайте подробнее: Синоптики рассказали, когда в Москве начнется метеорологическая зима

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