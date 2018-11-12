ГИБДД: общество «за» изменение формата водительского экзамена

Москва, , 09:58 — REGNUM Проект поправок в правила приема экзаменов на водительские права, касающийся объединения проверки езды на площадке и в городе, в значительной мере поддержан общественностью и экспертами. Об этом заявил глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

«Предложенные изменения получили широкий отклик со стороны граждан, профессионального и экспертного сообщества», — цитирует его слова ТАСС.

Глава ведомства отметил, что по результатам общественного обсуждения проекта его авторам поступило более 800 отзывов и предложений, часть из которых уже проработана. Значительная часть общества и экспертов характеризует проект позитивно, подчеркнул Черников.

Ранее в ГИБДД отметили, что поправки по изменению формата проведения экзаменов нацелены на повышение уровня подготовки водителей, готовящихся к получению прав на управление транспортным средством.

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