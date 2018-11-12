За три года из-за пожаров погибли более 1400 жителей Казахстана

Астана, , 09:51 — REGNUM С 2015 по 2018 год в Казахстане в результате пожаров пострадали 3319 человек, из которых погибли 1410 человек, сообщает 12 ноября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра внутренних дел республики Калмуханбета Касымова.

По его словам, материальный ущерб от пожаров за три года составил 12 млрд тенге ($32 млн). Наибольшее количество возгораний зарегистрировано в Алма-Атинской, Восточно-Казахстанской и Кустанайской областях. На жилой сектор приходится 70% всех пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года из-за нарушений правил пожарной безопасности в Казахстане был закрыт железнодорожный вокзал «Алма-Ата-2». Городской департамент противопожарной безопасности выявил 14 нарушений правил пожарной безопасности.

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