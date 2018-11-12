В Дагестане продллили арест главврачу по делу о растрате 238 млн рублей

Махачкала, , 09:45 — REGNUM В Махачкале на три месяца продлён срок заключения под стражей бывшему главному врачу городской клинической больницы № 1 Меджиду А. По решению Кировского районного суда города он останется за решёткой как минимум до 14 февраля 2019 года, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе суда.

Напомним, главврач был задержан 15 сентября 2018 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что в период с 2016 по 2018 годы он необоснованно выделял средства для поощрения себя и ряда сотрудников больницы.

Общая сумма начисленных премиальных и стимулирующих выплат составила 238 млн рублей. Кроме того, заместитель главврача по его приказу добивалась от персонала больницы возврата руководству большей части выделенных денег.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане ведётся масштабная антикоррупционная кампания. Под следствием находятся не только высокопоставленные чиновники республики, но и ряд руководителей медучреждений.

Так, например, главный врач Центральной городской больницы дагестанского Южно-Сухокумска задержан по подозрению в растрате средств Фонда обязательного медицинского страхования. В 2017 году оннаправил 3,9 млн рублей из средств ОМС для оплаты работ по ремонту здания учреждения.

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