АКБ «Связь-банк» пытается взыскать с ЯТЭК 506 млн рублей

Якутск, , 09:51 — REGNUM На 6 декабря назначено заседание арбитражного суда Москвы по иску АКБ «Связь-банк» к «Якутской топливно-энергетической компании». Цель обращения в инстанцию — взыскать с ЯТЭК обязательства по кредитному договору, заключённому с компанией, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных из картотеки суда.

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ЯТЭК пыталась подать встречный иск к АКБ «Связь-банк», но в его рассмотрении инстанция отказала. Взыскать со «Связь-банка» ЯТЭК была намерена 523,4 млн рублей — это сумма кредитного договора, заключённого банком с компанией.

«При отсутствии общих родовых признаков заявленных требований, несовпадении основания исков, отсутствии общего предмета доказывания и идентичности доказательств, приводит к выводу об отсутствии процессуальной целесообразности и возможности совместного рассмотрения исков. Также суд считает, что встречное исковое заявление относится к самостоятельному требованию, подлежащему рассмотрению в самостоятельном процессе», — разъяснили в арбитражном суде.

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Отметим, что ЯТЭК, в свою очередь, обратилась с восемью исками к инвестирующей её компании ООО «Инвестор», общая сумма требований составляет порядка 6,3 млрд рублей. Помимо этого, ЯТЭК намерена взыскать 172,4 млн рублей с группы компаний «Сумма».

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк пытается получить через суд с «Якутской топливно-энергетической компании» 4,4 млрд рублей. В ответ на его требования компания просит признать заключённые со Сбербанком кредитные договоры недействительными — подано встречное заявление.

Напомним, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, являющиеся совладельцами группы компаний «Сумма», в которую входит ЯТЭК, были задержаны 31 марта по делу о крупном хищении бюджетных средств. Им инкриминируют создание организованного преступного сообщества, мошенничество и особо крупную растрату. Ущерб бюджету от их действий оценён в 2,5 млрд рублей. 1 апреля братья были помещены под арест, в этот же день в офисе ЯТЭК в Якутске прошли обыски.

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