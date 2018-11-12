За год прокуратура Казахстана закрыла две авиакомпании

Астана, , 09:38 — REGNUM В 2018 году транспортная прокуратура Казахстана приостановила деятельность двух авиакомпаний, эксплуатирующих 17 самолетов, сообщает 12 ноября агентство «Казинформ».

На коллегии главной транспортной прокуратуры республики подвели итоги девяти месяцев 2018 года. За отчетный период было выявлено 139 нелегальных автоперевозчиков и отстранены от поездок 94 незаконно переоборудованных автобуса.

Транспортная прокуратура выявила в 2018 году 2 тыс. нарушений законности и защитила права 300 тыс. граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года доходы предприятий воздушного транспорта в Казахстане составили 224,8 млрд тенге ($607 млн по курсу на 15 октября), что на 18,1% больше, чем в январе — августе 2017 года.

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