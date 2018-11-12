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Похоронный скандал на Урале: коммерсант оштрафован и возместит ущерб

Общество

Долгие проводы в последний путь обошлись бизнесмену в 50 тыс. рублей

Екатеринбург, 12 ноября 2018, 09:20 — REGNUM  В Свердловской области долгие похороны обошлись бизнесмену в 50 тыс. рублей. Коммерсант уплатит 10 тыс. рублей штрафа и возместит моральный вред, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облсуде.

В декабре 2017 года у одной из жительниц Берёзовского умер супруг. Похоронам занималась местная бизнес-вумен. За транспортировку тела и подготовку могилы гражданка уплатила 84 550 рублей. Но в день похорон могила не была готова к назначенному часу. Хоронить пришлось после поминального обеда, уже в районе 20:00. Но и тогда могила не подошла — оказалась слишком узкой. Гроб снова достали, и затем похоронщики расширили могилу.

Претензия гражданки была оставлена бизнесменом без удовлетворения. Тогда женщина обратилась в суд. Горсуд Берёзовского назначил к уплате 40 тыс. рублей морального вреда и 10 тыс. рублей штрафа.

Ответчица настаивала на снижении размера морального ущерба до 10 тыс. рублей. Но областной суд отказался что-либо менять в решении Берёзовского суда.

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