Похоронный скандал на Урале: коммерсант оштрафован и возместит ущерб

Екатеринбург, , 09:20 — REGNUM В Свердловской области долгие похороны обошлись бизнесмену в 50 тыс. рублей. Коммерсант уплатит 10 тыс. рублей штрафа и возместит моральный вред, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облсуде.

В декабре 2017 года у одной из жительниц Берёзовского умер супруг. Похоронам занималась местная бизнес-вумен. За транспортировку тела и подготовку могилы гражданка уплатила 84 550 рублей. Но в день похорон могила не была готова к назначенному часу. Хоронить пришлось после поминального обеда, уже в районе 20:00. Но и тогда могила не подошла — оказалась слишком узкой. Гроб снова достали, и затем похоронщики расширили могилу.

Претензия гражданки была оставлена бизнесменом без удовлетворения. Тогда женщина обратилась в суд. Горсуд Берёзовского назначил к уплате 40 тыс. рублей морального вреда и 10 тыс. рублей штрафа.

Ответчица настаивала на снижении размера морального ущерба до 10 тыс. рублей. Но областной суд отказался что-либо менять в решении Берёзовского суда.