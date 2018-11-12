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На Камчатке объявлена повышенная лавинная опасность

Общество

В связи с повышенной опасностью схода лавин руководству организаций, сотрудники которых работают в горах, следует принять меры и обезопасить работников

На Камчатке объявлена повышенная лавинная опасность
Лавина

Петропавловск-Камчатский, 12 ноября 2018, 09:18 — REGNUM  Повышенная опасность схода лавин в горных районах Камчатского края ожидается в до четверга, 15 ноября. Об этом сообщили в «Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По сообщению метеослужбы, штормовое предупреждение на Камчатке объявляется со вторника, 13 ноября — по 15 ноября включительно.

Районы с горными территориями, в которых сход лавин наиболее вероятен: Усть-Большерецкий, Соболевский, Быстринский, Елизовский, Мильковский и Усть-Камчатский, отметили синоптики.

В связи с повышенной опасностью схода лавин руководству организаций, сотрудники которых работают в горах, следует принять меры и обезопасить работников. Также следует быть предельно внимательными туристам, охотникам и спортсменам, отметили в метеослужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС РФ предупредили, что к берегам Камчатки приближается мощный циклон. По прогнозу на 12 февраля на юге Усть-Большерецкого и Елизовского районов скорость ветра будет достигать 45−50 метров в секунду.

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