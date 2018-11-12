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Большегрузам запретили въезд в Кемерово во время снегопадов

Общество

Ограничение действует до 15 апреля

Большегрузам запретили въезд в Кемерово во время снегопадов
Petr Magera
Фура

Кемерово, 12 ноября 2018, 09:18 — REGNUM  Большегрузам запретили въезд в город Кемерово при продолжительных снегопадах, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как пояснили в городской администрации, запрет будет действовать для большегрузов массой 15 тонн и более, а также длинной превышающей 10 метров, при снегопадах длительностью более часа.

Ограничение действует до 15 апреля. На въездах в город появились соответствующие информационные щиты, а для фур организованы места стоянки.

«Запрет движения фур позволит освободить городские магистрали от транзитного транспорта в период их максимальной загрузки во время неблагоприятных погодных условий. Объезд города в эти часы возможен через Томск по автомобильным дорогам», — отмечают в мэрии Кемерова.

Тем временем сотрудники областной ГИБДД просят водителей и пешеходов быть осторожнее — в ближайшие дни в регионе ожидаются снегопады и метели.

Сегодня утром, 12 ноября, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в Кемерово на 9:10 достигла семи баллов. Сегодня в Кузбассе по данным Западно-Сибирского Гидромета местами ожидается небольшой снег, дымка, туман, изморозь и гололедица.

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Снегопады, метели, снежные бури
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